Kedi "Behlül"ün bacağındaki tümör esnafın topladığı yardımla alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kedi 'Behlül'ün bacağındaki tümör esnafın topladığı yardımla alındı - Son Dakika

Kedi "Behlül"ün bacağındaki tümör esnafın topladığı yardımla alındı

7 saat önce

Edirne'de bacağındaki tümör nedeniyle yürümekte güçlük çeken sokak kedisi "Behlül", esnafın topladığı yardımlarla tedavi ettirildi.

Kedi

Edirne'de bacağındaki tümör nedeniyle yürümekte güçlük çeken sokak kedisi "Behlül", esnafın topladığı yardımlarla tedavi ettirildi.

Tahmis Çarşısı esnafının "Behlül" ismini verdiği tekir kedinin sol arka bacağında yumru ortaya çıktı.

Yürümekte zorlanan kedi, esnaf Nasip Büke tarafından veterinere götürüldü. Kontrolde sarılık teşhisi konan kedinin bacağındaki yumrunun da tümör olduğu tespit edildi.

Büke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediye çarşı esnafının uzun yıllardır baktığını söyledi.

Kedinin geçen aralık ayının son günlerinde sık sık dükkanına gelip gitmeye başladığını belirten Büke, "Behlül"ün yardım ister gibi göründüğünü ve arka ayaklarını sürüklediğini ifade etti.

"Behlül"ün veteriner kliniğinde 25 gün kaldığını anlatan Büke, "Önce sarılığı iyileştirildi, sonra tümörü alındı. Bacağına 45 dikiş atıldı. 20 günden beri evimde kalıyor. Kemoterapi tedavisi de görüyor. Onu iğne için veterinere götürüyorum. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama kendini toparladı." dedi.

"Hayvanseverlerden destek bekliyorum"

Esnaf Sedef Balcı da "Behlül"ün tedavisinin maliyetini karşılamak için sosyal medyada yardım duyurusu yaptığını belirtti.

Duyuru sonrası çarşı esnafı ve hayvanseverlerin yardımda bulunduğunu anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Behlül, Tahmis Çarşısı'nın gülü. Çarşı esnafı da bize fazlasıyla destekte bulundu. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Tedavi sürecinde 3 bin lira gibi bizi aşan bir maliyet çıktı. Yardımlarla yaklaşık bin lira topladık. 2 bin lira açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bir lira bile yardım yapılsa Behlül için faydalı olacak. Hayvanseverlerden destek bekliyorum."

Edirne, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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