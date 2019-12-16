Kedi bile yemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kedi bile yemiyor - Son Dakika

Kedi bile yemiyor

6 saat önce

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen Balon Balığı, denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi.

Kedi bile yemiyor, System.String[]

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen Balon Balığı, denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi.


Gökova Körfezinde kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların oltasına sık sık Balon balığı takılması kıyı balıkçılarını tedirgin ederken, oltaya takılan yemler de Balon balığı tarafından yeniliyor. Balıkçılar, "Denizde tekne ile balık avlayan balıkçıların sık rastladığı Balon balığı bu defa kıyıda olta balıkçılığı yapan bizlerin oltalarımıza dadandı. Yemleri yemesi bir tarafa oltayı dişleri ile kesiyor" dediler.


Akyaka'da kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların yakaladığı Balon balığını kediye verdiklerini, fakat kedinin bile bu balığı yemediğini belirttiler. Siyanür ayarında zehirli olması ile dikkat çeken Balon balığını Kanada'dan ilaç sanayinde kullanılmak üzere talepte bulunulması üzerine balıkçılar, Gökova Körfezinde bir toplama alanının oluşturulmasını istediler. - MUĞLA

Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak
Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın Erdoğan'ın "gerekirse kapatırız" dediği İncirlik Üssü hakkında neler biliyoruz? İncirlik'te nükleer silah var mı? Beş soruda İncirlik Üssü Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:58 Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
16:58 Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor -3 - Son Dakika
16:57 Beşiktaş Belediyesi Arnavutköy'de uzun yıllar süren koku sorununu çözdü! - Son Dakika
16:57 Valilik önünde kendisini bıçakla yaralamak istedi - Son Dakika
16:53 Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:03:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kedi bile yemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]