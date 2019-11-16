Kedi Boncuk, sınıfın maskotu oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde, 1,5 yıl önce sınıfa pencereden giren yavru kediye öğretmen ve öğrenciler sahip çıkarak 'Boncuk' ismini verdi. Kısa sürede kendisini sevdirerek sınıfın adeta 19'uncu öğrencisi olan Boncuk, öğrenci gibi sınıfa sabah giriyor akşam çıkıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 130 öğrencisi bulunan Şeyma Fırat İlkokulu 2A sınıfı öğrencileri dersteyken 1,5 yıl önce bir yavru kedi sınıfın penceresinden içeri girdi. Sınıf öğretmeni Arzu Koçmen Önal ve öğrenciler kediye sahip çıkarak ona 'Boncuk' ismini verdi. O günden sonra sınıfa ve öğrencilere alışan Boncuk, her sabah bir öğrenci gibi sınıfa gelmeye başladı. Derslerde sıraların arasında ve üzerinde dolaşan 'Boncuk' zamanla öğrencilerin sevgilisi oldu. Okulun kapalı olduğu hafta sonları ve tatilllerde ise okul bahçesinde ya da sokakta kalan Boncuk'a evi aynı mahallede bulunan öğrenciler sahip çıkıyor.

'BONCUK'SUZ YAPAMIYORUZ'

Öğrencilerden Elanur Gülsen, Boncuk'un artık sınıf arkadaşlarından biriymiş gibi olduğunu belirterek, Onu çok seviyoruz. Neredeyse onsuz yapamaz olduk. Derslerde bazen çok komik şeyler yapıyor. Beslenme saatlerinde de bizimle birlikte mamasını yiyor dedi. Bir diğer öğrenci Arsima Başar da kedi Boncuk'u çok sevdiğini dile getirerek, Veterinere gittiğinde ya da sınıfta olmadığında onu çok özlüyorum. Dersler sırasında çok uysal. Bir sıra üzerinde uyuyor ya da sıraların arasında geziniyor. Boncuk olmadığı zaman sınıfta, bir eksiklik oluyor. O sınıfımızın maskotu diye konuştu. Öğrencilerden Aybuke Akar da Boncuk, sınıfa gelmediği zaman hepimiz çok merak ediyoruz. Sıramıza geliyor, bizimle oyun oynuyor. Sonra kitaplarımızın üstüne yatıyor. Bazen de bizi sıradan kaldırıyor dedi.

'HAYVAN KORKUSUNU YENDİLER'

Sınıf öğretmeni Arzu Köçmen Önal, şunları söyledi

Sınıfımıza bir gün pencere açıkken içeriye yavru kedi girdi. Ona sınıf olarak ilgi gösterince buradan ayrılmamaya başladı. Sürekli burada kalınca, 'Çocuklara bir zararı dokunmasın' diye aşılarını yaptırarak, sınıfın bir öğrencisi haline getirdik. Her sabah bizi okulun kapısında karşılıyor. 'Günaydın' diyerek, karnını doyuruyoruz. Dışarıya gidip, dolaşıp geliyor. Pencere açık değilse kapının önünde miyavlayarak açmamızı istiyor. Bizim sınıftan başka sınıfa da asla gitmez. İlk etapta çocuklar biraz tedirgin oldu ama zaman geçtikçe hepsi hayvan korkusunu yendi. Boncuk sınıfa girdiğinde kendi belirlediği yerler var. Bazen burnuyla çocuğu iterek, onu kaldırarak yerine oturur. Çocuklar ona çok alıştı. Sınıfımızın bir bireyi haline geldi. Biz onunla sınıf olarak çok mutluyuz. Olmadığı zamanlarda sınıf olarak çok merak ediyoruz. Çocuklarda ben de mutluyum. 18 öğrencim var, Boncuk 19'uncu öğrencimiz oldu.