Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor

21.10.2020 09:36
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Abdullah Özpelit'in (52), bir kedinin avı olmak üzereyken kurtardığı kargayla olan dostluğu, görenleri hem gülümsetiyor hem şaşırtıyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Abdullah Özpelit'in (52), bir kedinin avı olmak üzereyken kurtardığı kargayla olan dostluğu, görenleri hem gülümsetiyor hem şaşırtıyor. Kedilerle de zaman geçirmeye başlayan karga, onlar gibi de ses çıkarıyor.

Alanya'da babasından kalma dükkanda uzun yıllardır balık satan Abdullah Özpelit, yaklaşık 8 yıl önce iş yerinin önünde bir kedinin yavru kargayı avlamaya çalıştığını fark etti. Kedinin kargayı yemek üzere olduğu sırada müdahale eden Özpelit, karganın hayatını kurtardı. Kedinin yaraladığı kargayı tedavi ettiren Özpelit, sağlıklı şekilde uçamayan hayvana dükkanında bakmaya başladı. O günden bu yana kargayla arasında ayrı bir bağ oluştuğunu belirten Özpelit, iş yerinin önünde yarı açık kafeste beslediği ve kendisine çok alışıp, yanından ayrılmayan karganın, kedi gibi ses çıkarmayı da öğrendiğini söyledi.

'10 DAKİKADA BİR KAPIDAN GELİR BANA BAKAR'Kargayla çok güzel dostlukları olduğunu ve kendisinden hiç ayrılmadığını anlatan Abdullah Özpelit, "Kargayı yavruyken, 8 sene önce kedinin ağzından aldım. Veterinere götürdüm, kuş kemiği olduğu için iyi olamayacağını söyledi. Bu şekilde 8 senedir bakıyorum. İnsan bu hayvanı yaşadığı zaman görür. Çok harika, zeki bir hayvan. Benden hiç ayrılmaz. Çok kıskanç bir hayvan. Dişidir kendisi. Özellikle içeride oturduğum zaman 10 dakikada bir gelir, içeri bir bakar. Çok harika bir şey" dedi.KEDİLERDEN ÖĞRENDİ

Karganın kedi gibi ses çıkarmayı nasıl öğrendiğini de anlatan Özpelit, "Burada 20 kedi var. Sabahları balık veririm. Bu da atlar, kedilerin kuyruğuna vurur. Kedilerden öğrendi miyavlamayı, onlara miyavlar. Kedileri kovalar, balığı kendisi yer. Kedilerle arkadaş" diye konuştu.


Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor
Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor

Abdullah Özpelit, Alanya, Balık, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kedi gibi ses çıkaran karga, görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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