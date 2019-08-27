Son Dakika Haberleri: Kedi, gölgelik üzerinde uyudu
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Kedi, gölgelik üzerinde uyudu

1 saat önce

TUNCELİ'de, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, bir kedinin sokakta gölge yapması için açılan filenin üzerinde uzun süre yatması dikkat çekti.

Kedi, gölgelik üzerinde uyudu, System.String[]
TUNCELİ'de, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, bir kedinin sokakta gölge yapması için açılan filenin üzerinde uzun süre yatması dikkat çekti.
Sıcak havanın etkili olduğu Tunceli'de, Sanat Sokak'taki esnaf tarafından güneşten korunmak amacıyla kurulan gölgelik, hem çevredekilerin hem de bir kedinin serinleme alanı oldu. Her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında gölgelik amacıyla açılan fileye çıkan kedi, 3 saat boyunca uyuyor.


Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:31 Kaynak: DHA
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