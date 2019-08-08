Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ankara'da yaşayan Başak ve Serhan Akın'ın hayatlarını birleştirmesinin ardından aynı evi paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Ankara'da yaşayan Başak ve Serhan Akın'ın hayatlarını birleştirmesinin ardından aynı evi paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Başak ile Serhan Akın çifti, Ekim 2018'de evlendi. Başak Akın'ın köpeği, eşinin de kedisi olması nedeniyle, iki hayvanın aynı ortamda yaşaması gerekliliği doğdu.

Evlenmeden önce kedi ile köpeği birbirlerine alıştırmak için çalışmalara başlayan veteriner Başak Akın, yaklaşık 2 aylık uyum eğitiminin ardından hedefine ulaştı. Çift, şimdi birbirlerini çok seven hayvanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İlk başta kaotik birkaç dakika yaşadık"

Başak Akın, AA muhabirine, köpeklerin kendilerinden küçük ve kaçan objeleri gördüğünde kovalama, kedilerin de büyük hayvanlardan kaçma eğilimi bulunduğunu, birbirine düşman olmayan bu iki hayvanın toplumda öyle algılandığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır eşinin 3 yaşındaki "Köfte" adlı siyam kedisi ve kendisinin 9 yaşındaki "Aleksi" isimli köpeğiyle birlikte yaşadıklarını belirten Akın, "İlk başta deneyimsizliğimize denk geldi, bir anda onları bir araya getirdik. İkisi de çok büyük tepkiler verdi. Kediler 'pıhlama' eğiliminde oluyor. Köfte pıhladı, Aleksi havlamaya başladı. İlk başta kaotik birkaç dakika yaşadık." ifadelerini kullandı.

Durumu veteriner ve eğitmen arkadaşlarına anlattığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bize yardımcı olabilecek bazı yöntemlerden bahsettiler. Onları uyguladık. Öncelikle birbirlerini görmeden ancak kokularını alabilecekleri şekilde farklı odalarda barındırdık. Birbirlerinin kokularına alıştılar. Sonra Köfte için portatif, rahat hareket edebileceği, uzun süre kalmayacağı bir kafes aldık. Bu kafesi ikisi de aynı göz hizasında olacak şekilde sehpanın üzerine yerleştirdik. Hem birbirlerini koklayabiliyorlar, hem görebiliyorlardı ama birbirlerine zarar verecek kadar yakınlaşamıyorlardı. Bir hafta kadar böyle yaşadık ama Köfte sürekli kafeste değildi. Sonra kafesin kapağını açmaya başladık. Bu da Köfte'nin istediği zaman kafese sığınabileceği anlamına geliyordu. Yavaş yavaş birbirlerini koklamaya başladılar. Köfte dışarıya patisini atıyor, Aleksi yalamaya çalışıyor derken, kafesi tamamen ortadan kaldırdık. İlk başlarda beraber yatmalarına izin vermiyorduk. Kontrollü bir ortam vardı. Biz evdeyken beraber duruyorlardı. 2-3 ayda yalnız bırakabilmeye başladık. Şimdi beraber uyuyorlar."

"Aleksi" ve "Köfte"nin çok iyi anlaştığını dile getiren Akın, "Eğitim verildiğinde kedi ve köpek de dost olabiliyor. Gök gürültüsünün çok olduğu yağmurlu havalarda Aleksi tedirgin olabiliyor. Ayrı yerlerde yattıklarında da böyle durumlarda Köfte, Aleksi daha rahat hissetsin diye gidip onun yanında yatmayı tercih ediyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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