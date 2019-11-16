Kedi ile köpeğin dostluğu kamerada
6 saat önce
Kedi ile köpeğin dostluğu kameradaARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde Bobi isimli köpek ile Minnoş adlı kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
Kedi ile köpeğin dostluğu kamerada
ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde Bobi isimli köpek ile Minnoş adlı kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren kedi ile köpek, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor.
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Eyüp Gökmen Kaçar, bir yakınının hayvanını tedavi ederken şahit olduğu bu olayı görüntülediğini ve kedi ile köpeğin dostluğu karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
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