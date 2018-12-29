Kedi ile Köpeğin İlginç Dostluğu...köpeğin Sırtında Mama Bekleyen Kedi Gülümsetti
1 saat önce
Kedi ile köpeğin ilginç dostluğu...Köpeğin sırtında mama bekleyen kedi gülümsettiİSTANBUL - İstanbul Silivri'de bir köpekle kedinin ilginç dostluğu kameralara yansıdı.
Kedi ile köpeğin ilginç dostluğu...Köpeğin sırtında mama bekleyen kedi gülümsetti
İSTANBUL - İstanbul Silivri
'de bir köpekle kedinin ilginç dostluğu kameralara yansıdı. Sahibinden
mama beklerken köpeğin sırtına çıkan kedi, görenleri gülümsetti.
Silivri'nin Kurfallı Mahallesinde kaydedilen görüntülerde köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı. Sahibinden mama bekleyen kedi ve köpek, ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibinin geldiğini gören kedi bir anda köpeğin sırtına çıkarken, köpek de bu duruma tepki vermeyince ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı. Kedi ile köpeğin bu dostluğu gören sahibi ise cep telefonunu eline alarak bu anları kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:09 Kaynak: İHA
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