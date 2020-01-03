Kedi ile köpeğin kalpleri ısıtan dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde kedi ve köpeğin soğuk havada birbirine sarılıp uyuması renkli görüntü oluşturdu.

Duraklı köyü muhtarı Şahin Demirkaya'nın "Bora" adlı kedisi ile "Polat" isimli köpeği, kış mevsiminin çetin ve soğuk geçtiği yörede birbirine sarılıp uyuyor. Dondurucu soğuklardan birbirini korumaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüsü yürekleri ısıtıyor ve görenleri de şaşırtıyor.

Muhtar Demirkaya, yaptığı açıklamada, kedi ve köpeğinin birbirini soğuktan koruduğunu söyledi. Manzarayı görenlerin duygulandığını ifade eden Demirkaya, "Köpek kediyi koynuna alıp soğuktan koruyor, insanlara ders verecek nitelikte. Zıt hayvanların birbirlerine bu kadar yaklaşmaları insanlara büyük ihtimalle ders verecektir. Demek ki dünyada da barış, kardeşlik ön plana çıkabilir." diye konuştu.