Son Dakika Haberleri: Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

6 saat önce

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.

Genellikle sokak ve caddelerde köpek kediyi kovalarken görülürken, Hayrabolu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi ile köpeğin dostluğu, onları izleyen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Birol Alagöz, "Bunu ilk kez gördüm. Evde bir arada kedi ve köpek besleyen de oluyor ama sokakta bir arada görmedim. Daha çok köpek kediyi kovalarken rastlıyoruz" dedi.

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Hayrabolu, Tekirdağ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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