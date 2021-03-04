Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu - Son Dakika

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
04.03.2021 14:32
Ordu'nun Fatsa ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
İlçeye bağlı Eskiordu Mahallesi'nde yaşayan Cemil Pekbüyük, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi. Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Pekbüyük, "Bir kedim vardı, bu köpeği de yaralı bulmuştum. Sonrasında köpeğe çiftliğimde bakmaya başladım ve iyileşti. Kedi ile köpek bir arada olmaz ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hala da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu. - ORDU
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