Son Dakika Haberleri: Kedi ile Köpeğin Soğuk Hava Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

Kedi ile Köpeğin Soğuk Hava Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

45 dakika önce

Kedi ile köpeğin soğuk hava dostluğu görenleri şaşırtıyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte birbirlerine sokularak ısınmaya çalışan kedi ile köpeğin ortaya koyduğu görüntü görenleri şaşkına uğrattı.

Kedi ile köpeğin soğuk hava dostluğu görenleri şaşırtıyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte birbirlerine sokularak ısınmaya çalışan kedi ile köpeğin ortaya koyduğu görüntü görenleri şaşkına uğrattı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş merkezinde barınan sokak hayvanlarının sergilediği dayanışma görenleri şaşırttı. İş merkezinde dükkanı bulunan esnafların bakımını üstlendiği kedi ve köpek, artan soğuklara karşı birbirlerine sokularak ısınıyor. İş merkezinin bir köşesine kendileri için yere serilen kartonların üzerinde yatan kedilerden bir tanesi, biraz ileride yatan köpeğe yaklaşıp ve bir süre tüylerine sürtündükten sonra üzerine çıkıp oturuyor.
Her sabah aynı görüntüyle güne başlayan iş merkezi sakinleri, bu görüntülere alıştıklarını söyledi. İş merkezinde dükkanı bulunan esnaf Hadise Ömür, "Her sabah içimizi ısıtan bu görüntülerle güne başlıyoruz. Havalar soğuyunca bu şirin hayvanlarımız birbirlerinin sıcağıyla güne başlıyorlar. Kedi ile köpek anlaşamaz derler ama biz insanlara da güzel bir ders veriyorlar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Antalya, Gazipaşa, 3. Sayfa
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