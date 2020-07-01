Kedi ile yılanın tehlikeli oyunu - Son Dakika

Kedi ile yılanın tehlikeli oyunu

Kedi ile yılanın tehlikeli oyunuAntalya'da bir sokak kedisi ile yılanın tehlikeli yakınlaşması ve birbirlerine saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kedi ile yılanın tehlikeli oyunu

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Antalya'da bir sokak kedisi ile yılanın tehlikeli yakınlaşması ve birbirlerine saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde sıcak hava yüzünden yuvasından çıkan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, bir sokak kedisi tarafından fark edildi. Dün gece yarısı yaşanan ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede ilerleyen yılanı gören kedi, hamle yapıyor. Sokak kedisi, kendini korumaya çalışan yılanın saldırısını geri çekilerek atlatıyor. Hayvanın peşini bırakmayan kedi, yılanın üzerine zıplamasını ve sokmaya çalışmasını ise pençe atarak geri çeviriyor.

Biri vahşi, diğeri evcil iki hayvanın tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:14 Kaynak: DHA

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