Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak, kontrol yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde de narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı. 'Oscar', bagaj kısmındaki kedi kafesine tepki verdi. Detaylı arama yapan ekipler, kafesin içinde 480,37 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan yolcu S.Ç., emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Narkotik, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kedi kafesinden esrar çıktı - Son Dakika

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