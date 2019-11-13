Beşiktaş Belediyesi, Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla yeni bir uygulamaya daha imza attı. Beşiktaş İletişim Ofisi BİO'nun koordinasyonunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle yaya ve araçların hayvanların yaşam alanlarına saygı duyması ve bu konuda hassasiyet duygusunu artırmak amacıyla Beşiktaş'ın sokaklarına 'Kedi&Köpek Çıkabilir" görselli tabelalar asıldı. İlçenin kritik noktalarına şu ana kadar 26 tabela eklenirken, monteleme işlemi bittiğinde Beşiktaş'ın sokak ve caddelerinde sokak hayvanlarına karşı farkındalık yaratmak için 42 nokta kedi ve köpek çıkabilir tabelaları ile donanacak.