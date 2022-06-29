- Kedi kurtarma operasyonunu onlarca kişi film izler gibi izledi

KASTAMONU - Kastamonu'da çaya düşen bir kedinin kurtarma operasyonunu onlarca vatandaş cep telefonlarına sarılarak izledi.

Kastamonu'nun merkez Hepkebirler Mahallesi. Plevde Caddesi üzerinde bulunan Karaçomak Çayı'nda yaşandı. Çaya düşen bir kediyi kurtarmak üzere Kastamonu Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonu izlemek için çayın bulunduğu her iki tarafa ve Nasrullah Köprüsü'nün üzerine onlarca vatandaş akın etti. Kurtarma operasyonunu vatandaşlar adeta film izler gibi izledi. Ekipler çaya düşen yavru kedinin bulunduğu yere yem bırakarak çıkmasını sağladı. Kurtarma çalışmasını seyreden onlarca vatandaş,çalışmayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.