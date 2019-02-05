Kedi' Lakaplı Cezaevi Firarisi, Sahte Kimlikle Yakalandı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan
ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik
'te yakalandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro
Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Maltepe
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 Kaynak: DHA
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