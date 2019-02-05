Son Dakika Haberleri: Kedi' Lakaplı Cezaevi Firarisi, Sahte Kimlikle Yakalandı

Kedi' Lakaplı Cezaevi Firarisi, Sahte Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.

Kedi' Lakaplı Cezaevi Firarisi, Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.  Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 Kaynak: DHA

Pendik, Elbistan, 3. Sayfa
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