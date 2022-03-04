Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

04.03.2022 12:16
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

Bursa'da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, 'Kedi' lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı.

Bursa'da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, 'Kedi' lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin 'Kedi' lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.'yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
'KEDİ' LAKAPLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE SUÇÜSTÜ 'KEDİ' LAKAPLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE SUÇÜSTÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hırsızlık, Bursa, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement