'KEDİ' LAKAPLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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'KEDİ' LAKAPLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNE SUÇÜSTÜ

04.03.2022 12:18

BURSA'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşyalar çalan 'Kedi' lakaplı Ş.K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaparken yakalandı.

BURSA'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşyalar çalan 'Kedi' lakaplı Ş.K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaparken yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin 'Kedi' lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.?yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Polis yaralının başında bekleyip moral verdi Polis yaralının başında bekleyip moral verdi

Hırsızlık, Polis, Bursa, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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