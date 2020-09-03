Kedi 'Mokali', Maydos Antik Kenti ve kazı ekibinin maskotu oldu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Antik Kenti'nin kazı başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, geçen yıl Barbaros Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında, bir bölümü toprak altında kalmış halde bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Sazcı, 'Mokali' ismini verdiği kediyi bu yaz, kazı yaptığı Maydos Kilisetepe Höyüğü'ne götürdü. Kedi, antik kentin maskotu oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, geçen yıl Barbaros Mahallesi'nde oturdukları sitenin yanında arazide vücudunun yarısı toprağa gömülü halde bir kedi buldu. Doç. Dr. Sazcı, veterinerde tedavi ettirdiği kediye, 2 ay boyunca özel süt ve ilaçlarla baktı. Tedavisinden sonra iyileşen kediye 'Mokali' adını veren Sazcı, bu yaz kazı çalışmaları başlayınca, kediyi Çanakkale'deki evinde bırakmak yerine, Maydos Antik Kenti Kazı Evi'ne getirerek, burada bakmaya başladı. Mokali, kısa sürede kazı ekibinin maskotu haline geldi. Her gün ekiple kazı alanına giden Mokali, kazı ekibi çalışma yaparken burada zaman geçiriyor. Mokali kazı çalışması bittikten sonra tekrar ekiple kazı evine dönüyor. Mokali, kazı evinde kendisine mama veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı ile çalışma masasında zaman geçiriyor.