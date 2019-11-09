Son Dakika Haberleri: Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü
Son Dakika Güncel Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü

Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü

6 saat önce

BOLU'da, son günlerde gündeme oturan bacakları kopuk haldeki kedi ölümlerinin köpek kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü, System.String[]

BOLU'da, son günlerde gündeme oturan bacakları kopuk haldeki kedi ölümlerinin köpek kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplam 75 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bolu'da 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri aralığında birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Peşpeşe gelişen olaylar şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşünürken yerel medyada ise kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle, insan öldürülmüş gibi soruşturma yaptı.

75 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARAMASI YAPILDI

Kedi ölümlerinin yaşandığı bölgelerde çalışma yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini taradı. 4 ekipte bulunan toplam 8 cinayet büro personeli, 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Çalışmalarda kedi ölümlerinin 4 adet sokak köpeği tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekipler, renklerinden tespit ettikleri köpekleri fotoğraflayarak delil olarak soruşturma dosyasına koydu. Deliller büyük ölçüde olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini işaret etti.

KEDİLERE ÖN OTOPSİ YAPILDI

Ayrıca Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan kedilere ön otopsi uyguladı. Yapılan ilk incelemede kedilerde kesici alet yarası olmadığı ve diş izleri ve köpek salyası kalıntıları olduğu tespit edildi. Kediler daha sonra kesin telef olma nedenlerinin belirlenmesi için Ankara'da özel bir araştırma merkezine gönderildi. Buradan gelecek sonuç bekleniyor.

VALİLİK BELEDİYEYE TALİMAT VERDİ

Olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Bolu Valiliği tarafından, Bolu Belediyesi'ne sokak köpekleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verildi.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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