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Kedi sahibi olmak sağlığımıza iyi geliyor
7 saat önce
Bilimsel araştırmalar evcil hayvan sahiplenmenin, özellikle de kedi beslemenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.
Bilimsel araştırmalar evcil hayvan sahiplenmenin, özellikle de kedi beslemenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.
Evcil hayvan beslemek yaşam tarzımızı değiştirmekle kalmıyor, daha sağlıklı olmamıza da yardım ediyor. Bilimsel araştırmalar çoğu zaman köpek - insan etkileşimine yoğunlaşırken birçok çalışma en çok sahiplenilen evcil hayvanlardan kedilerin de zihinsel ve fiziksel sağlığımız için ne derece yararlı olduğunu gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:49
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