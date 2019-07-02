Son Dakika Haberleri: "Kedi sesi" ile mahsur kalan kediyi kurtardılar
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"Kedi sesi" ile mahsur kalan kediyi kurtardılar

38 dakika önce

Elazığ'da, beş katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da, beş katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenimahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, halat sistemiyle apartmanın 5. katından havalandırma boşluğuna indi. Kedinin dar bir alanda mahsur kaldığını gören ekipler, uğraşmalarına rağmen hayvana ulaşamadı.
Cep telefonundan kedi sesi dinletildi
Çıkardıkları kedi sesiyle hayvanın kendilerine doğru gelmesini sağlayamayan ekipler, cep telefonundan hayvana kedi sesi dinletti. Telefondan yükselen sese yönelmesi sayesinde kedi itfaiye ekiplerince alındı.
Ekipler bir süre ilgi gösterdikleri kediyi, sağlık kontrollerinin yapılması için hayvan hastanesine gönderdi.
Öte yandan, havalandırma boşluğunda mahsur kalan bir güvercin de kurtarılarak doğaya salındı.
"Saatlerce uğraştılar, hiç pes etmediler"
Apartman sakinlerinden Aysel Kaya, havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine bir kedinin mahsur kaldığını fark ettiğini belirtti.
Bunun üzerine hemen itfaiyeye haber verdiğini anlatan Kaya, "Kediyi itfaiye ekipleri çok güzel bir operasyon ile kurtarmayı başardı. Saatlerce uğraştılar, hiç pes etmediler. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Gülnur Dağcı'da ekiplerin büyük uğraş verdiğini aktararak, "Çok şükür kediyi kurtardılar, mutlu olduk. Bir canlıyı kurtarmanın sevinci içerisindeyiz." diye konuştu.
Kedi sesi ile mahsur kalan kediyi kurtardılar
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:51 Kaynak: AA
İtfaiye, Elazığ, Güncel
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