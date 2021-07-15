Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

-Silivri'de çocuğun aracın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, manevra yapan ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, küçük çocuğun ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü Silivri Çanta Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi. Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Çocuğun aracın altında kaldığı anlar kamerada

Silivri'de küçük çocuğun aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun kediyi sevdiği sırada aracın hareket ederek, çocuğu altına alıp ezdiği görülüyor.