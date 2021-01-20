Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu - Son Dakika

Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

20.01.2021 11:34

-Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu İstanbul Üniversitesi ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiren gönüllü öğrencilerin veterinere 40 bin TL borçları oldu.

-Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiren gönüllü öğrencilerin veterinere 40 bin TL borçları oldu. Öğrencilerin isteği daha fazla hayvan tedavi ettirmek için borçlarının ödenmesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübünde gönüllü olan öğrenciler üniversite ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor. Öğrenciler hafif yaralı olan hayvanları İBB'nin Hayvan Aşılama ve Tedavi merkezi(HATÜ)'ye götürerek ücretsiz şekilde tedavi ettiriyor. Ancak ağır yaralı olanları anlaşmalı oldukları özel bir veterinere götürerek tedavilerini gerçekleştirmesini sağlıyorlar. Öğrenciler çoğunluğu kedilerden oluşan yaklaşık 200 sokak hayvanını veterinere tedavi için götürdüler. Tedavi masraflarının büyük bölümümü karşılayan öğrenci kulübünün veterinere 40 bin TL borcu oluştu. Gönüllülerden oluşan hayvan sever öğrencilerin en büyük isteği borçlarının bir an önce ödenmesi için yardımda bulunulmasını talep ediyorlar.

"40 bin TL kadar borçları var"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte 2 yıldır birlikte çalıştığını dile getiren Veteriner Hekim Aysun Mirza," Tedavi etmem için bana yaklaşık 200 hayan getirmişlerdir. Borç usulü çalışıyoruz öğrenci topluluğu oldukları için yaklaşık 40 bin TL kadar borçları var. Zamanla çevreden gelen yardımları toplayarak ödeme yapıyorlar. Hiçbir zaman sokak hayvanlarına destek olmaktan vazgeçmiyorlar. Hayvan severlere söyleyebileceğim tek şey böyle güzel kulüplere destek olmaları" dedi.

"Veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyoruz"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Duygu Kocakaya, "Bizim üniversitede yaklaşık 200 kadar çoğunluğu kedilerden oluşan bir hayvan topluluğu var. Yaralı olanlara yardım etmek için durumu ağır olanlara özel anlaştığımız bir klinikte hafif yaralı olanları belediyenin kliniğinde tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci topluluğuyuz bize gelen bağışlarla hayvanları tedavi ettiriyoruz. Şuanda yaklaşık 40 bin TL kadar borcumuz var. Bizim en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor"

İstanbul Üniversitesi ve çevresindeki hayvanların bakımını üstlenmiş bir kulübüz Sevde Nur Soral, " Yaralanan hayvanları kliniğe götürüyoruz. Tedavi sürecimizde masraflarımız oluyor. Bu masraflarımızı hem okuldaki öğretmenlerimizden hem de mezun olan avukatlarımızdan destek bekliyoruz. Veterinere olan borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor. Borcumuz yaklaşık 40 bin TL civarında, destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türk Lirası, Veteriner, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi
ABD'de gündem, Trump'ın ABD'de gündem, Trump'ın "Nükleer futbol topu" isimli çantayı Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera         
11:54
Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı         
11:49
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti         
11:10
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik         
09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı         
09:09
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:23:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei