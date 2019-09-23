Son Dakika Haberleri: Kedi, seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi
Son Dakika Güncel Haber

Kedi, seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi

2 saat önce

Peru'da bir kedinin seyir halindeki otobüsün tekerinin altına anlamsız bir şekilde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, 500 bin kere izlendi ve kullanıcılardan da çokça yorum aldı.

Kedi, seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi, System.String[]

Peru'da bir kedinin seyir halindeki otobüsün tekerinin altına anlamsız bir şekilde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, 500 bin kere izlendi ve kullanıcılardan da çokça yorum aldı.

Olay, başkent Lima'nın Santa Maria de Huachipa bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarından bir kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, beyaz bir kedinin cadde üzerinde yatmakta olduğu ve bir otobüsün seyir halinde olduğu görülüyor. Daha sonra otobüsün biraz yavaşlamasıyla beyaz kedi yattığı yerden kalkıp, otobüsün tekerinin altında yatıyor. Çevredekilerin, otobüs şoförünü ikaz etmesiyle otobüs duruyor ve bir kişi tekerin altındaki kediyi patisinden yakalayıp, caddeye fırlatıyor. Ardından kedinin kaldırımda koşup, gittiği görülüyor.

'KEDİ HAYATTAN YORULMUŞ'

Olay anının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler çok kısa sürede 500 bin kere izlendi ve sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı. Bazı kullanıcılar kedinin 'hayattan yorulduğuna' ve 'intihara meyilli olduğuna' yönelik yorumlarda bulundular.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Kedinin cadde üzerinde yatması

-Seyir halindeki otobüsün yavaşlaması

-Kedinin otobüsün tekerinin altına yatması

-Çevredekilerin, şoförü ikaz etmesi ve otobüsün durması

-Bir kişinin kediyi patisinden yakalayıp, tekerin altından alması

-Kedinin kaldırımda koşup, gitmesi

Lima, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü manken Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu
Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedi, seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]