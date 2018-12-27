Son Dakika Haberleri: Kedi ve Köpeğin Dostluğu

Kedi ve Köpeğin Dostluğu

1 saat önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sokak köpeği ile kedinin dostluğu, görenleri şaşırttı.

Kedi ve Köpeğin Dostluğu, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sokak köpeği ile kedinin dostluğu, görenleri şaşırttı.

Atatürk Caddesi'nde, kasap dükkanlarının bulunduğu bölgede sürekli birlikte gezen kedi ve köpek dikkat çekti. Günün büyük bölümünde birbirlerinin yanından ayrılmayan kedi ve köpeğin dostluğu şaşkınlık yarattı. Esnaf, ilgiyle izledikleri kedi ve köpeği beslemeyi de ihmal etmedi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:49 Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Taşköprü, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:05:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedi ve Köpeğin Dostluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]