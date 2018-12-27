Kedi ve Köpeğin Dostluğu
1 saat önce
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sokak köpeği ile kedinin dostluğu, görenleri şaşırttı.
KASTAMONU'nun Taşköprü
ilçesinde sokak köpeği ile kedinin dostluğu, görenleri şaşırttı. Atatürk Caddesi
'nde, kasap dükkanlarının bulunduğu bölgede sürekli birlikte gezen kedi ve köpek dikkat çekti. Günün büyük bölümünde birbirlerinin yanından ayrılmayan kedi ve köpeğin dostluğu şaşkınlık yarattı. Esnaf, ilgiyle izledikleri kedi ve köpeği beslemeyi de ihmal etmedi.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:49 Kaynak: DHA
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