Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

35 dakika önce

Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor Bolu'nun Göynük ilçesinde bir şahsa ait kedi ve köpeğin birbirlerinden ayrılmamaları ve dostlukları görenleri şaşırttı.

Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde bir şahsa ait kedi ve köpeğin birbirlerinden ayrılmamaları ve dostlukları görenleri şaşırttı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan İsmail Öztürk isimli vatandaş, bir süre önce köyde bulduğu yavru kediyi sahiplenerek evine götürdü. Öztürk'ün beslediği 'Atik' isimli köpek ile kedi kısa sürede dost oldular. Köpeğinin, eve yeni getirdiği kediye zarar vermediğini ve sürekli birlikte olduklarını gören Öztürk, ikisinin birlikte yattığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Öztürk, cep telefonuyla kayıt yaptığı sırada, "Kedimiz ile köpeğimiz birbirini çok seviyor. Çok bağlılar. Köpeğimiz kediyi arkadaş olarak kabullendi. Kedi köpeğin üzerinde yatıyor. Köpeğimiz kediyi sever, öper, yalar. Birbirlerine şaka yapmayı da seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Göynük, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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