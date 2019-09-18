Son Dakika Haberleri: Kedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyor
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Kedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyor

1 saat önce

Zonguldak'ta bir köpek ile kedilerin sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor.

Kedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Zonguldak'ta bir köpek ile kedilerin sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor.


Zonguldak Merkez'de bir balık restoranına her gün düzenli olarak gelen kediler ve köpek, balıkçıların verdiği balıkları yiyerek karınlarını doyuruyor. Köpek ve kedilerin yemek sırasında birbirleri ile uyum içinde olması ve sevgisi gözlerden kaçmıyor. Köpek, kedileri diğer köpeklerden de koruyor. 40 yıldır balıkçılık yapan Ali Bora Amasralı, "Anne kedi, yavrularını ve Memati ismini verdiğimiz köpeği her gün düzenli olarak balıkla besliyoruz. Hayvanları sevmeyen insanları sevmez. Bizim bu işletmede en önem verdiğimiz şey de dostluktur. En büyük örneği de köpek ve kediler. Memati ismini verdiğimiz köpek, anne kedi ve yavrularını diğer köpeklerden koruyarak bazen onlar için bile yemeği paylaşıyor. Bu da bunun en büyük örneğidir. Müşterilerimiz bile köpek ve kedilerin birbirleri ile uyumuna şaşırıyor. Normalde kedi ve köpekler geçinemez ama bunlar bildiğin abi kardeş gibiler. Elimizden geldiğince hayvanları beslemeye devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak Merkez, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
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