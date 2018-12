Kedi ve Köpek Davranış Bozukluklarının Nedenleri İrdelendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Veteriner Fakültesinde "Kedi ve Köpek Davranış Bozukluklarında Manipülasyonlar" başlıklı seminer verildi.OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleşen ve Doç. Dr. Duygu Dalğın ve Doç. Dr. Yücel Meral 'in konuşmacı olarak yer aldığı seminere OMÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şerife Tütüncü, akademisyenler ve davetliler de iştirak etti.Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğunca düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu seminer; Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı."İkinci ve on ikinci haftalar çok önemli"Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Duygu Dalğın, öncelikle köpeklerin davranışlarında göz şekillerinin öneminin altını çizerek köpeklerde göz bebeği büyümesinin temelinde saldırganlık davranışının yattığını vurguladı. Konuşmasının devamında köpeklerin diğer uzuvlarını kullanarak sergiledikleri davranışlardan söz eden Dalğın; kulak, ağız ve kuyrukların, aldıkları biçimlerine göre köpeklerde saldırganlık, uysallık, teslimiyet ve eğlence gibi duyguları simgelediğini dile getirdi.Kedi ve köpeklerin çevreye uyumundan bahseden Dalğın devamında "Kedi ve köpeklerin doğumlarından sonraki iki ve on ikinci haftalar arası evre, onların sosyalizasyon dönemidir. Bu periyotta doğadaki varlığını, ısırma kontrolünü, gıdaya erişimde sıra beklemeyi ve en önemlisi toplum içerisinde yaşamayı öğrenir" ifadelerini kullandı."Hayvanlar da insanların sosyal hayatını etkiler"Daha sonrasında ise Doç. Dr. Yücel Meral; kedi ve köpeklere, davranış bozukluklarının kontrolü için uygulanan farmakolojik tedavi yöntemlerinden bahsedip, bunları kariyer hayatında yaşadığı bir olayla ilişkilendirdi. Doç. Dr. Meral bu süreci "Kedisinin saldırganlığı sebebiyle günlük yaşamında huzur kalmadığını söyleyen birisi beni arayarak yardım istedi. Kendisine durumun detaylarını sorduğumda her an saldırıya hazır, zarar vermek için fırsat kollayan bir kedim var, dedi. Bu konunun, insanların sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir durum olduğunu bildiğim için ona insan da olsa hayvan da olsa saldırganlığı ileri safhalarda ise tedavi uygulanması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla ancak bu şekilde onların topluma uyum sürecini hızlandırabiliriz ve huzursuzluk ortamının oluşmasını engelleyebiliriz" sözleriyle aktardı. - SAMSUN