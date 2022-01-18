Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi - Son Dakika

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kedi ve köpek mamalarının lüks tüketim olarak nitelendirilerek yüzde 18 KDV'ye tabi tutulması anayasanın bu maddesine aykırı olduğunu belirterek verdiği kanun teklifinde, "KDV'nin 1'e düşürülmesi gerekir" dedi.

"EKMEKTE KDV YÜZDE 1'DİR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin "Döviz kurlarındaki yükselişle beraber yaşanan hayat pahalılığından hayvanlar ve hayvan sever vatandaşlarımız da etkilenmektedir. Temel bir ihtiyaç olan ekmekte KDV yüzde 1'dir. Kuş ve balık yemlerinde KDV yüzde 1'dir. Bakliyat ürünlerinin birçoğunda yüzde 1, gıda maddelerinde yüzde 8, sinema, tiyatro yüzde 8, otel, konaklama yüzde 8 ve daha birçok sayabileceğimiz alanda devlet yüzde 1 – yüzde 8 arası vergi alıyorken, kedi ve köpek mamalarında maalesef yüzde 18 KDV alınmaktadır. Oysa mama lüks değil ihtiyaçtır." dedi.

"AĞZI VAR, DİLİ YOK"

Sözlerine devam eden Süleyman Girgin, "Anayasanın 73. Maddesinde, 'Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır" denmektedir. Kedi ve köpek yemlerinin lüks tüketim olarak nitelendirilmesi ve yüzde 18 KDV'ye tabi tutulması anayasanın bu maddesine aykırıdır. Sokak Hayvanlarını Koruma dernekleri 'Ağzı var, dili yok. Çöpü karıştıracak, poşetleri açabilecek parmakları yok. Güvenmek istediği insanlara, yaklaşmaya inancı yok. Çünkü dövülüyor. Başını sokacağı alan dahi yok. Üstüne bir de mamadan yüzde 18 vergi alınıyor. Devletimize buradan sesleniyoruz. İlk adımı siz atın ve mamadaki yüzde 18 KDV'yi lütfen kaldırın' şeklinde kampanyalar yapmaktadırlar. Bu kampanyaya kulak verilmelidir." sözleriyle açıklamasını bitirdi.