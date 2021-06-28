Kedi ve köpek saldırısından 78 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mayıs ayı içerisinde 78 kişi kedi ve köpeklerin saldırması sonrası hastanelere başvurdu.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak hastanelerde kedi ve köpek ısırıklarını takip ederek hayvanların kuduz olup olmadığını kontrol ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayı içerisinde Düzce'de ki çeşitli hastanelere 78 kişi kedi ve köpek ısırması nedeni ile başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara saldırarak yaralayan köpek ve kedileri alarak 10 gün müşahede altına alarak kontrollerini yaptı. Yapılan kontrollerde kuduz hastalığı yönünden herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığı öğrenildi. - DÜZCE