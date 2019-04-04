Kedi ve Köpeklerin Zehirlenmesinde Doktor Sanık Oldu (2)

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, site bahçesinde beslenen kedi ve köpekler, zehirlenerek öldürüldü.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, site bahçesinde beslenen kedi ve köpekler, zehirlenerek öldürüldü. Sitede oturanların şikayeti üzerine, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde elinde bidonla köpeklerin peşinden giderken görülen site sakini Doktor Zeynel A.Y. (38) hakkında, 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Olay, 16 Aralık 2018 tarihinde Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site sakinlerinin bahçede beslediği kedi ve köpekler zehirlendi. Hayvanları besleyen site sakinleri Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, elinde bir bidonla hayvanların peşinde giden bir kişi tespit edildi. Site sakinleri, bu kişinin daha önce sitede hayvan beslemeleri nedeniyle kendileriyle tartışan Doktor Zeynel A.Y. olduğunu iddia ederek, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyuruşunda bulundu. Site sakinleri, delil olarak da ölen hayvanların fotoğrafları ve güvenlik kamerası görüntüsünü savcılığa sundu.



3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA



Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynel A.Y., kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini ileri sürerken, görüntüde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamadı. Soruşturma sonunda Doktor Zeynel A.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, sanık Zeynel A.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan sanık, avukatının duruşmaya yetişemediğini ve bir sonraki celsede avukatı huzurunda savunma yapmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.



FARE ZEHİRİ KULLANILMIŞ



Duruşmaya katılan site sakinleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki avukatı Hakan Vural, "Dosyaya hayvanların tamamının can çekişerek, kan kusarak öldüklerine dair fotoğrafları mahkemeye sunuyoruz. Soruşturma kapsamında hayvanlardan alına numuneler veteriner kontrol merkezinde incelenmiş ve merkezde 'pestisit', yani fare zehiri yönünde değerlendirme yapılmıştır. Veterinerin tanık olarak dinlenilmesini istiyoruz. Çünkü hayvanlara can çekişirken veteriner Osman İç ve Şahin Yavaş müdahalede bulunmuştur" dedi.



ANKARA BAROSU DA DAVAYA KATILDI



Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi adını duruşmayı izleyen Avukat Elif Gamze Sağkan da söz olarak, "Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak davaya katılmak ve duruşmaları takip etmek istiyoruz" dedi. Mahkeme de, Sağkan'ın katılma talebinin kabulüne, veterinerlerin tanık olarak dinlenmesine, hayvanların hangi madde ile zehirlendiğini kesin olarak ortaya çıkması için numunelerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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