Kedi ve köpeklerine yiyecek isteyen kadının yüzünü belediye ekipleri güldürdü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da beslediği çok sayıda kedi ve köpeğinin yiyecek ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezini arayan Fatma Özdemir'in yüzünü belediye ekipleri güldürdü.

Ataköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 15 kedi ve 3 köpek besleyen 52 yaşındaki kronik kalp, şeker ve tansiyon hastası Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığından, hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İletişim merkezindeki görevli personel, durumu Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, kedi ve köpekler için hazırlanan mamaları Ataköy Mahallesi'ne götürerek Özdemir'e teslim etti.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talebinin karşılanmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Evinin bahçesinde bakımlarını üstlendiği kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını, evden çıkamadığı için karşılayamadığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Talebimin belediye tarafından uygun görülmesiyle bugün kedilerim ve köpeklerim için mamalarımız geldi. Hatta hayvanlarım ilk defa mama yiyecek. Bu paketler onlara 3-5 gün yeter inşallah. Hayvanlarıma yardımda bulunan Afyonkarahisar Belediyesine teşekkür ediyorum. Hayvanları çocukluğumdan beri severim hatta daha önceleri bir kedim kaybolmuştu, günlerce ağladığımı biliyorum. Kedi ve köpekler çok sadık hayvanlar, onları evlatlarım gibi görüyorum." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı da Özdemir'in isteğini karşılamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Duyarlılığı ve bu kadar çok hayvana baktığı için Fatma hanıma da teşekkür ediyoruz." dedi.