Son Dakika Haberleri: Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı
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Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı

1 saat önce

Mersin'de, sürücünün, otomobilinin motor kısmında bulunduğunu fark ettiği kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı, System.String[]

Mersin'de, sürücünün, otomobilinin motor kısmında bulunduğunu fark ettiği kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde olan Faruk Çam aracının motor kısmından kedi sesi geldiği fark etti.

Otomobilini durdurup kaputu açan Çam, motor kısmında iki kedi yavrusunu gördü. Kendi imkanıyla kedileri çıkarmayı deneyen Çam, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedilerin hareketli olmasından dolayı zorluk çeken ekipler yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın sonucunda kedileri kurtardı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabayı çalıştırıp kısa bir süre ilerledikten sonra kedi sesi duyduğunu söyledi.

Hemen arabayı durdurduğunu ifade eden Çam, "Motor kısmında yavru kedileri gördüm, bana bakıyorlardı. Almaya çalıştım ama bayağı hareketli oldukları için yakalayamadım. Arabanın her yanına girdiler sevimli kediler. Zarar görmemeleri için itfaiye ekiplerini çağırdım. Sağolsun ekipler uzun süre uğraştı ve sağlıklı bir şekilde çıkardı yavru kedileri. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kedi yavrularının, bakımlarının yapılması için barınağa götürüldüğü öğrenildi.

Faruk Çam, İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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