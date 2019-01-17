Kedi Yavrusu Mahsur Kaldığı Yerden 4 Gün Sonra Kurtarıldı

Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir binanın asansör boşluğundan 4 gündür kedi sesi duyan kişiler, hayvana ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen AFAD ekipleri, asansör boşluğuna ulaşmak için duvarı delerek kedi yavrusunu kurtardı.

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