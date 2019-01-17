Son Dakika Haberleri: Kedi Yavrusu Mahsur Kaldığı Yerden 4 Gün Sonra Kurtarıldı

Kedi Yavrusu Mahsur Kaldığı Yerden 4 Gün Sonra Kurtarıldı

48 dakika önce

Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Kedi Yavrusu Mahsur Kaldığı Yerden 4 Gün Sonra Kurtarıldı, System.String[]
Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir binanın asansör boşluğundan 4 gündür kedi sesi duyan kişiler, hayvana ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen AFAD ekipleri, asansör boşluğuna ulaşmak için duvarı delerek kedi yavrusunu kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Hürriyet, Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, AFAD, Güncel
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