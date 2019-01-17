Kedi Yavrusu Mahsur Kaldığı Yerden 4 Gün Sonra Kurtarıldı
48 dakika önce
Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Bilecik'te asansör boşluğunda 4 gün mahsur kalan kedi yavrusunu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir binanın asansör boşluğundan 4 gündür kedi sesi duyan kişiler, hayvana ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen AFAD ekipleri, asansör boşluğuna ulaşmak için duvarı delerek kedi yavrusunu kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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