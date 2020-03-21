Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Son Dakika

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

14 dakika önce

Zonguldak'ta, hareketsiz halde yerde yattığını gördüğü kedi yavrusunu suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndüren Erkan Gonca, sahiplendiği kediye "Kader" ismini verdi.

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü, System.String[]

Zonguldak'ta, hareketsiz halde yerde yattığını gördüğü kedi yavrusunu suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndüren Erkan Gonca, sahiplendiği kediye "Kader" ismini verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk babası 42 yaşındaki Gonca, dün kampüs içerisinde devriye gezdiği sırada bir kedinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Kedi yavrusunu nöbet kulübesine getiren Erkan Gonca, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayvanın yeniden nefes alıp vermesini sağladı.

"Kader" ismini verdiği kediyi sahiplenen ve şırıngayla besleyen Gonca, kedi yavrusuna adeta gözü gibi bakıyor.

"Bir can kurtardığım için çok mutluyum"

Erkan Gonca, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin devriyesi sırasında kedinin cansız halde yattığını gördüğünü ve öldüğünü zannettiğini söyledi.

Kediyi bulunduğu yerden alarak nöbet kulübesine getirdiğini anlatan Gonca, "Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Yaşamıyordu, hayata tekrar bağlanması için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Bir can kurtardığım için çok mutluyum. Dünyanın en mutlu insanı oldum." dedi.

Erkan Gonca, iyi bir hayvansever olduğunu aktararak, "Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmamasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:50 Kaynak: AA

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