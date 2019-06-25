Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu çağrılan kaporta ustası tarafından kurtarıldı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:37 Kaynak: AA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu çağrılan kaporta ustası tarafından kurtarıldı. Cumhuriyet Caddesi
üzerinde park halindeki Kemal Barışsever'e ait otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden esnaf durumu otomobil sahibine bildirdi.
Çabaları sonucu kediyi çıkartamayan Barışsever, kaporta ustası çağırdı. Ustanın bir saatlik çalışmasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla bölgeden uzaklaştı.
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