Son Dakika Haberleri: Kedi yavrusunun fare ile oyunu
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Kedi yavrusunun fare ile oyunu

54 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kedi yavrusunun, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Kedi yavrusunun fare ile oyunu, System.String[]

Sivas'ın Hafik ilçesinde kedi yavrusunun, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Bir evin bahçesinde kedi yavrusunun fare ile oyunu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zaman zaman ağzıyla ve patisiyle taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, fare ile uzun süre oynadı.

Anne kedi gözetimindeki yavru kedinin fareyi yemeye çalışması da izleyenleri gülümsetti.

Hafik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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