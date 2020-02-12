Kedi 'Yeşim'den sonra şimdi köpek 'Nazike' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kedi 'Yeşim'den sonra şimdi köpek 'Nazike' - Son Dakika

Kedi 'Yeşim'den sonra şimdi köpek 'Nazike'

6 saat önce

MANİSA'daki kasap dükkanına her gün gelip, verilen eti yiyen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede sevilen 'Yeşim' adlı kedinin ölümünden sonra bu kez iş yerine 'Nazike' isimli sokak köpeği gelmeye başladı.

Kedi 'Yeşim'den sonra şimdi köpek 'Nazike', System.String[]

MANİSA'daki kasap dükkanına her gün gelip, verilen eti yiyen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede sevilen 'Yeşim' adlı kedinin ölümünden sonra bu kez iş yerine 'Nazike' isimli sokak köpeği gelmeye başladı. 'Nazike' hem iş yeri sahibi  İkram Korkmazer'in (49), hem de mahallelinin sevgisini kazandı.

Turgutlu'da her gün, İkram Korkmazer'in işlettiği kasap dükkanına gelip et reyonunun önünde bekleyen 'Yeşim' adlı kedi, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından çok sevilmiş ve konuşulmuştu. 'Yeşim'in 2019'da ölümünün ardından iş yeri sahibi Korkmazer de büyük üzüntü yaşarken, bu sırada bir sokak köpeği kasap dükkanına gelmeye başladı. 'Nazike' adı verilen köpek de sokak kedisi Yeşim gibi her sabah kasap dükkanı açılır açılmaz, kapının önünde Korkmazer'in vereceği eti bekliyor.

'ONLARA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Birçok sokak hayvanını beslediğini belirten kasap İkram Korkmazer, "Maşallah, hepsinin karnı tok. Mutlular, onlara iyi bakıyoruz. Allah bu soğuklarda dışarıda kalan hayvanlara yardım etsin. Turgutlumuz bu konuda bilinçlendi. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. 'Nazike' ile beraber dükkanımıza her gün gelen 3 ayrı sokak köpeği daha var. Onlara da daha önce hayatını kaybeden Yeşim adlı kedimiz gibi sahip çıkıyoruz. Onlar da her gün gelip burada nasiplerini bekliyor. Yeşim'e sahip çıktığım gibi onlara da sahip çıkmaya devam edeceğim" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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