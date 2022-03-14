"Kedi Yeşim" ile tanınan Manisalı kasabın "sevimli müşterileri" eksik olmuyor - Son Dakika
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"Kedi Yeşim" ile tanınan Manisalı kasabın "sevimli müşterileri" eksik olmuyor

14.03.2022 11:44
"Kedi Yeşim" ile tanınan Manisalı kasabın "sevimli müşterileri" eksik olmuyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Yeşim" adlı sokak kedisini beslediği görüntülerle tanınan kasap İkram Korkmazer, her gün dükkanının önüne gelen 20'ye yakın kedi ve köpeğe yiyecek veriyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Yeşim" adlı sokak kedisini beslediği görüntülerle tanınan kasap İkram Korkmazer, her gün dükkanının önüne gelen 20'ye yakın kedi ve köpeğe yiyecek veriyor.

Turan Mahallesi'nde kasaplık yapan Korkmazer'in 4 yıl önce dükkanına her gün gelerek kendisinden et bekleyen "Yeşim" adlı sokak kedisiyle dostluğuna ilişkin bir müşterisi tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

Haberlere de konu olan kedi "Yeşim", 3 yıl önce hastalanarak öldü. Korkmazer, kedi "Yeşim" için Osmancık Mahallesi'ndeki çiftlik evinde mezar hazırladı.

Kedisi öldükten sonra iş yerinin önüne gelen 20'ye yakın sokak hayvanını beslemeye devam eden Korkmazer, bu anlara ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da sürdürüyor.

İkram Korkmazer, AA muhabirine, sokak hayvanlarını beslemenin kendisi için günün en güzel rutini olduğunu, bu sevinci insanlarla paylaşmayı ihmal etmediğini söyledi.

Yeni gözdesi "Sarıkız"

Videolarının sosyal medyada ilgi gördüğünü anlatan Korkmazer, "Sosyal medyada takipçilerim benden sürekli video bekliyor. Bazen de mama masrafları için bağış gönderiyorlar. 'Bizim de bir katkımız olsun' diyorlar. Ülkemin ve Turgutlu'nun adını hayvansever biri olarak dünyaya tanıtmak benim için gurur verici." dedi.

Sokak hayvanlarının artık iyice kendisine alıştığını ve yaklaşık 20 sokak hayvanının her gün düzenli bir şekilde dükkanına geldiğini dile getiren Korkmazer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sabah iş yerime gelince hemen kediler köpekler sırada beklerler. İş yerimi açınca kediler müşteri gibi içeri girer, köpekler ise kapı önünde bekler. Tabaklarını hemen hazırlar veririm. Hepsi mutlu, karınlarını doyurduktan 2-3 saat sonra yine gelirler. Şu an 12 köpek ile 8 kedi var. Sarıkız adını verdiğim bir kedi var. Gelir buraya, burada bir kuzu heykelim var, onun üzerine çıkar, müşteri gibi uzattığım eti yer. Takipçilerimden o çok ilgi çekiyor."

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Turgutlu, Manisa, Medya, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kedi Yeşim' ile tanınan Manisalı kasabın 'sevimli müşterileri' eksik olmuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kedi Yeşim" ile tanınan Manisalı kasabın "sevimli müşterileri" eksik olmuyor - Son Dakika
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