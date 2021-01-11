Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi-TEKRAR - Son Dakika

Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi-TEKRAR

Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi-TEKRAR
Son Güncelleme: 11.01.2021 09:21

1915 ÇANAKKALE Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu büyük oranda tamamlandı.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu büyük oranda tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtaları, Lapseki'den Gelibolu yakasına kadar uzanan kedi yolu ile birbirine bağlanınca, Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirdi. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu neredeyse tamamlandı. Kedi yolunun tamamen bitirilmesi için sadece birkaç metrelik bölüm kaldı. Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünden, Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüğüne kadar uzanan kedi yolunun büyük oranda tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirmiş oldu. Bu arada Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü tabliyesinin tamamlanmasına da bir adım kaldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde, kedi yolunun ardından Şubat ayı içerisinde ana halatlar ile askı halatlarının montajına başlanması planlanıyor.

TASARIMDA İNCE DETAYLAR

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

'18 MART 2022'DEN ÖNCE HİZMETE AÇILABİLİR'

Çanakkale Boğazı'nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne- Kırklareli yolunun İskender- Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefledikleri köprüyü, çalışmaların çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha erken açabilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi-TEKRAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi-TEKRAR - Son Dakika
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