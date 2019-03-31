Son Dakika Haberleri: Kedi Zubi Sandık Başında

Kedi Zubi Sandık Başında

31 dakika önce

Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu.

İlhan, oyunu kullanmak için Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine kedisi Zubi ile geldi.
1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.

İlhan, daha sonra Zubi ile oyunu sandığa bıraktı.

Şebnem İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlık görevini yapmaya Zubi ile geldim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı." dedi.

Zubi, okuldan ayrılırken de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedi Zubi Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]