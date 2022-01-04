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Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor - Son Dakika

Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor

04.01.2022 11:13

Kırşehir'de, köpekten atmacaya, kediden kartala kadar doğada yaralı ve hasta olarak bulunan yüzlerce sokak ve yaban hayvanı, kamu kurumlarının iş birliği ile bakıma alınarak tedavi ediliyor.

Kırşehir'de, köpekten atmacaya, kediden kartala kadar doğada yaralı ve hasta olarak bulunan yüzlerce sokak ve yaban hayvanı, kamu kurumlarının iş birliği ile bakıma alınarak tedavi ediliyor.

Jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşların doğada ve sokakta buldukları hayvanlar Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğündeki birimler arasında yapılan iş birliği ile merkezde bu yıl doğada ve sokakta yaralı bulunan 1650 sokak ve yaban hayvanına müdahale edildi.

Bunların arasında trafik kazası geçiren, bakıma muhtaç, hasta ve yaralı olan kedi, köpek, atmaca, şahin, kartal gibi hayvanlar bulunuyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin bulduğu pitbull gibi 40 tehlikeli ırk köpek de merkezde muhafaza ediliyor.

"Aç susuz kalmasınlar diye alıp getiriyoruz"

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Nihat Özkan, AA muhabirine, merkezin kapasitesinin üstünde sokak ve yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan merkezin kapasitesinin 140 olduğunu ancak yoğunluk nedeniyle 250-300 arasında hayvanın bakımının yapıldığını belirten Özkan, belediyenin imkanlarıyla kapasitenin artırılması için yeni proje hazırlandığını ifade ederek, "Hayvanlardan 50'si doğan, atmaca, kartal gibi DKMP ekiplerinin doğada bulup getirdiklerinden oluşuyor. İnsanlar hayvanlarını sürekli dışarı bıraktığı için aç susuz kalmasınlar diye alıp getiriyoruz. Bazı bilinçli vatandaşlarımız da kendisi getirip bırakıyor. Biz de gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yeniden hayvanları sokağa bırakıyoruz." diye konuştu.

Çocuklu ailelere çağrı

Buradaki hayvanların beslenmesinde farklı kurumların da destek verdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Barınağımızda bulunan sokak hayvanlarının beslenmesinde fabrikalardan, üniversiteden, hastaneden, Jandarma Komutanlığından alınan yemek artıkları kullanılıyor. Yetmezse bizim mamalarımızdan veriyoruz. Sokakta hayvanları besleyen hayvansever dostlarımız var. O dostlarımıza da yemek artıklarından yardımda bulunuyoruz. Onlar da bize destek veriyorlar. Ailelerimiz çocuklarını buraya getirsinler, onlara bu hayvanları sevdirelim, hayvan sevgisini aşılayalım. Gerekirse sevdikleri hayvanları ailelerine sahiplendirelim. Ailelerden çocuklarıyla burayı ziyaret etmelerini bekliyorum."

Sahiplendirme sayısı düştü

Bakımı ve kısırlaştırması yapılan hayvanların sahiplendirilmesine de önem verdiklerini vurgulayan Özkan, "2021 yılında sahiplendirme sayımız çok düştü. Yaklaşık 30 tane sahiplendirdiğimiz hayvan var. Önceki yıllarda 250-300 arasında hayvan sahiplendirmiştik. Son bir yıl içinde 610 hayvan kısırlaştırıldı. Kısırlaştırmayı bekleyen 30'a yakın da hayvanımız var." dedi.

Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor
Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor
Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor

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Jandarma, Kırşehir, Köpek, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kediden atmacaya yüzlerce sokak ve yaban hayvanı rehabilite ediliyor - Son Dakika


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