Kediden hayat dersi - Son Dakika

Kütahya'da sokak kedisinin, hayatını kaybeden bir başka kediyi hayata döndürmek için adeta kalp masajı yaparcasına göğsüne ağzı ve patisiyle dokunup dakikalarca başında nöbet tutması görenleri şaşırttı.

Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde hayatını kaybeden kedi, iki ayrı kediyi adeta hüzne boğdu. Bir kedinin ön patileriyle ölen kedinin kalbinin bulunduğu yere yumuşak ritimle sürekli dokunarak adeta kalp masajı yaptı. Sokak kedisinin bu işlemi, aralıklarla yaklaşık 15 dakika boyunca sürdürdü. Yürekli ısıtan bu durum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hüseyin Efe/İHA)