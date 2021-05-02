Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı
02.05.2021 11:28
- Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı Bingöl'de kedinin kovalamasıyla bir binanın su giderine sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
- Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı
BİNGÖL - Bingöl'de kedinin kovalamasıyla bir binanın su giderine sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bina içine giren bir kargayı kedi kovaladı. Kediden kaçan karga binanın su giderine girerek kendini kurtardı ancak bu kez de orda sıkıştı. Olayı gören apartman sakinleri sıkışan kargayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kargayı yarım saatlik çalışma ile kurtarıldı.
Kurtarılan karga tekrar doğal ortamına salındı.
Son Dakika Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu