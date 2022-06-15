Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı - Son Dakika
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Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı

15.06.2022 17:29

Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı Metrelerce sürüklenen köpek öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı Antalya'da kedinin kovaladığı köpeğe çarpan kurye yaralandı.

Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı

Metrelerce sürüklenen köpek öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da kedinin kovaladığı köpeğe çarpan kurye yaralandı. Motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen köpek ise öldü.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kedi ile köpek kaldırım üzerinde karşılaştı. Kedinin saldırmasıyla kaçmaya başlayan köpek yola doğru hareketlendi. Yolun ortasına kadar gelen köpeğe hızla gelen bir kurye çarptı. Kazada metrelerse sürüklenen köpek ölürken, motosikletteki kurye ise yaralandı. Yaşanan o anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı
Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı - Son Dakika

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