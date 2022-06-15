Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kedi ile köpek kaldırım üzerinde karşılaştı. Kedinin saldırmasıyla kaçmaya başlayan köpek yola doğru hareketlendi. Yolun ortasına kadar gelen köpeğe hızla gelen bir kurye çarptı. Kazada metrelerse sürüklenen köpek ölürken, motosikletteki kurye ise yaralandı. Yaşanan o anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kediden kaçan köpeğe motosiklet böyle çarptı - Son Dakika

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