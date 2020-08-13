Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sokak üzerinde kediden kaçan bir yılan, arabanın altına girdi.

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sokak üzerinde kediden kaçan bir yılan, arabanın altına girdi. Tekerin içindeki yılan, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kedi, ağaçlık alandan çıkan bir yılanı kovalamaya başladı. Kediden kaçan yılan, park halindeki 34 AFR 29 plakalı Fatih Eymen'e ait otomobilin altına girdi. Otomobilin altına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, basınçlı suyla yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri çalışırken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yılanın çıkmasını bekledi. İnatçı yılan tazyikli suya rağmen olduğu yerden çıkmayınca, araç müfrezeye götürülerek, kanalda müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yılan, saklandığı yerden çıkarıldı. Yılanın daha sonra yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

Yılanın girdiği otomobilin sahibi Fatih Eymen, yılanı olduğu yerden çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Derince itfaiyesinden Allah razı olsun, yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Araç park halindeyken vatandaşlar girdiğini görmüş. Ağaçlık alandan çıkıyor, kedilerin kovaladığını, sonra da araca girdiğini söylediler. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler, su sıktılar ama tabii yılan küçük bir deliğe girdiği için çıkartmakta başarılı olamadılar. Sağ olsunlar itfaiye merkezine geldik. Burada yardımcı oldular. Baya uğraştılar çıkarmak için. Teşekkür ediyorum onlara, hayırlı görevler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

İtfaiye, Kocaeli, Derince, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:30

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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