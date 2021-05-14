MANİSA 3 YAVRU KARGAYI KEDİLERDEN KURTARDI - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 39 yaşındaki Tufan Turan, kedilerden kurtarıp, şırıngayla mama verip, bahçesinden topladığı solucanlarla beslediği 3 yavru kargadan uçabilecek duruma gelen 2'sini doğaya saldı. Turan, diğer 1 yavruyu ise kanatlarının güçlenmesi için beslemeye devam ediyor.

Hava almak için geçen 7 Mayıs'ta Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine çıkan evli, iki çocuk babası Tufan Turan, bir kedinin yuvadan düşen 3 yavru kargayı yakalamak üzere olduğunu fark etti. 3 yavruyu kediden kurtaran Turan, yuvalarına koymak istedi. Ancak, yuvanın kullanılamayacak şekilde dağılmış olması üzerine Turan, yavruyu kargaları getirdi. Henüz uçamayan ve açlıktan bitkin haldeki 3 yavruyu evine getirip korumaya alan Turan, şırıngayla mama ve bahçesindeki toprağa kazarak çıkardığı solucanları vererek besledi. Yavrulardan uçabilecek duruma gelen 2'sini doğaya salan Turan, diğer yavrunun ise kanatlarının güçlenmesi için bakımına devam ediyor.

Bir ilaç firmasında çalışan Tufan Turan, "Bir sabah kalktığımda hava almak için bahçeye çıktım. Kedi, yere düşen yavru kargaları yemeye çalışıyordu. Hemen yavru kargaları yakaladım. Ağaç dallarıyla süslediğim kafese koydum. Bahçedeki solucanlardan bularak, her gün 3 veya 4 defa yediriyorum. Anne ve babası sürekli binamızın üzerinde geziyorlar. Arada bir evin panjurlarına da vuruyorlar. Elimizden geldiğince besleyip büyütmeye çalışıyorum. 1 haftadır bendeler, diğer ikisini ağaca koydum. Sadece bu kaldı, kanatları biraz güçsüz. Kanatlarının güçlenmesi ardından bu yavru kargayı da doğaya salacağım. Buradan tüm vatandaşlara da çağrıda bulunayım. Lütfen tüm hayvanları sevelim, hayvanları yaşatmak bizim sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım" diye konuştu.