Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor - Son Dakika

Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor

27.01.2021 15:30

- Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış şartlarında beslenme sorunları yaşayan kediler, Beyşehir Gölü kıyılarında bekleyerek avlanmaya çıkan balıkçıların yolunu gözlüyor.

- Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış şartlarında beslenme sorunları yaşayan kediler, Beyşehir Gölü kıyılarında bekleyerek avlanmaya çıkan balıkçıların yolunu gözlüyor.

Beyşehir Gölü'nden tatlı su balığı avı yaparak geçimini sağlayan balıkçılar, kış şartlarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Gündüz saatlerinde göl sularına açılarak ağlarını seren balıkçılar, ertesi gün sabah saatlerinde ise mesailerine kaldıkları yerden devam ederek ağlarına balık takılıp takılmadığını kontrol ediyor. Ağlara takılan balıklar varsa toplanıp kasalara doldurularak satışa sunulmak üzere kıyıya getiriliyor. Limanlarına dönüş yapan balıkçı teknelerini kıyılarda bazı sokak kedileri de dört gözle bekliyor. Balıkçılar, kıyıya yanaştıklarında yollarını gözleyen sokak kedilerine de kısmetleri olan küçük balıkları vererek besliyor. Kediler, motorlu teknelerin üzerine çıkarak avcıların sevip okşayıp elleriyle uzattığı balıkları alarak uzaklaşıyor.

Beyşehirli balıkçı Mustafa Kılınç, dönüş sonrasında küçük balıklar vererek besledikleri sokak kedilerinin artık kendilerine alıştığını belirterek, "Bu kediler de bizim dönüş yolunu bekliyor. Geleceğimiz saatleri bile biliyorlar. Onlara Çin sazanı ve daha küçük balıkları vererek besliyoruz. Bu kış şartlarında aç kalmamaları için çaba gösteriyoruz" dedi.

Çocukluk yaşlarından beri Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yaptığını anlatan Kılınç, bu günlerde tatlı sulardan yeterli balık çıkmadığından dert yanarak, "Balık avı kış mevsimi dolayısıyla balığın sularda yatıp gezinmemesinden dolayı zayıf görünüyor. 7 bin metrelik ağdan 30 kilo balık ancak alabildik. Yakıt masrafını artık zor kurtarıyoruz. Bir gün iyi oluyor, bir gün kötü olabiliyor. Hemen hemen her gün göle çıkıyoruz. Biz balıkçıları muaf tuttukları için kısıtlama günlerinde de avlanmayı sürdürüyoruz. Balıkçılara getirilen muafiyetten dolayı memnunuz, yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor
Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor
Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor
Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor

Beyşehir Gölü, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kediler karınlarını doyurmak için balıkçıların yolunu gözlüyor - Son Dakika


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